Un operaio di 50 anni è deceduto sul lavoro a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, per cause ancora da definire.

In base alle prime informazioni l’uomo sarebbe stato colpito dal tronco di un albero durante il lavoro nell’area dei laghi di Monticchio. La vittima, di 50 anni, si chiamava Giuseppe Sabato, un operaio della forestale che stava eseguendo dei compiti di manutenzione.