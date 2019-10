Potere alle Storie, domani il secondo appuntamento. Ospiti Nicodemo, Mastrobuono Battisti e Roberto Dell’Era

Domani, 26 Ottobre, ci sarà la seconda giornata per Potere alle Storie – Festival della Narrazione. La location è sempre il Sottoscala 9 in via Isonzo 194 che ospiterà gli ultimi due giorni di incontri, presentazioni, talk, live e musica dal vivo che avranno come tema lo Spazio in tutte le sue accezioni, da quello astronomico a quello della città.

Alle 17.00 il solito appuntamento con la presentazione del libro e graphic novel a cura del Club dei Lettori Magma&Tunuè con gli autori Paolo Colagrande, Bruno Cannucciari e Chiara Scipioni.

Alle 18:30 si partirà con talk su storytelling, disinformazione e dialogo sociale con Francesco Nicodemo e Graziano Lanzidei;

alle 19:30 ci sarà la lectio dell’astrofisica Alessandra Mastrobuono Battisti, che insieme all’archeologo Francesco Moriconi, racconterà di storie di galassie e di stelle.

Potere alle Storie, novità dell’edizione di quest’anno, proseguirà con una delle tre serate LIVE, sempre al Sottoscala9 dalle 22.30. Sabato sarà il turno di Dellera, cantautore, membro degli Afterhours e dei The Winstons, che calcherà il palco del locale più indie della provincia di Latina dopo aver registrato il programma Rai con Rocco Papaleo.

Gli eventi della fascia pomeridiana, come di consueto, sono gratuiti, mentre è previsto un contributo per gli spettacoli serali (5€).

Potere alle Storie 2019, Spazio – è ideato e promosso da MAGMA, in collaborazione con Vilineria, Sottoscala9, Libreria Sicconi Tuttoscuola, Park Hotel, Eppy Car, Devoto. Sostenuto dagli sponsor Banca Popolare di Fondi e Conad.

È un festival patrocinato dal Comune di Latina, dalla Provincia di Latina e dalla Regione Lazio.