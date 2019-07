Prati-Caltagirone: Ippoliti ne fa un film

Della serie ‘al peggio non c’è mai fine’, dopo aver ‘intortato‘ mezza Italia (o meglio chi ha la pazienza di seguire tali ‘ciarle’), con la ‘tele-fiction’ relativa alle presunte nozze tra la ‘soubrette’ Pamela Prati ed il fantomatico imprenditore italo-americano Mark Caltagirone, ora arriva addirittura una sorta di docu-film.

Ad annunciarlo è stato il tabloid ‘Novella 2000’, dove è stato spiegato che oltre al libro – che sta scrivendo Eliana Michelazzo, agente della Prati – il film ‘Mark Caltagirone: una storia italiana’, vede alla regia il conduttore Gianni Ippoliti.

Con Fabiana Latini e Massimo Di Carlo nei panni dei due protagonisti, ed Elisa Bartolotti in quelli della D’Urso (che della vicenda ne ha fatto un cavallo di battaglia), il regista-conduttore ha spiegato che l’idea di farne un film nasce proprio dall’esigenza ‘di soddisfare il pubblico ora che la trasmissione di Barbara D’Urso è in pausa estiva’.

Non sappiamo se poi in effetti la pellicola sarà finalmente in grado una volta per tutte di svelare i mille misteri che avvolgono la vicenda, ad ogni modo la prima è stata fissata per il 23 luglio…

Max