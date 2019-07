Prati-Caltagirone, Ippoliti: videomessaggio e trailer

Attraverso una diffida giunta dai legali di Pamela Prati hanno chiesto la non proiezione del trailer perché ‘altamente lesivo all’immagine’ della loro cliente, e gli organizzatori delle Giornate del Cinema Lucano hanno così dovuto dire no – dopo l’iniziale sì – al giornalista e neo regista Gianni Ippoliti, che proprio qui voleva proiettare il trailer del film che sta girando in questi giorni, intitolato ‘Mark Caltagirone, una storia italiana‘.

Definito dallo stesso Ippoliti “un fanta-thriller“, il film narrerà l’ingarbugliata vicenda sentimentale vissuta dalla ex soubrette del Bagaglino ,e del suo presunto matrimonio, gridato ai quattro venti ma di fatto mai celebrato.

Tuttavia il regista, che come vedremo ha già individuato un’altra soluzione, assicura comunque che ”non finisce qui”, e confida che in realtà sarebbe già stato realizzato un videomessaggio, che molto probabilmente verrà proiettato domani al Festival di Maratea: “Abbiamo finito di girarlo adesso gli spettatori vedranno me, Mark Caltagirone e Pamela senza il cognome, come nei film importanti, ma non dico altro”.

Riguardo invece al trailer ‘ufficiale’, Ippoliti ha trovato un accordo con l’agenzia di stampa AdnKronos, ed il 9 settembre alle 11, avrà luogo la proiezione – riservata soltanto ai giornalisti – presso il Palazzo dell’Informazione a Piazza Mastai.

