Prati Fiscali – Il M5S: “Un Consiglio Straordinario per l’ordinaria assenza dell’Amministrazione Gualtieri-Marchionne”

“L’estate sta finendo, ma l’attenzione capitolina sul quadrante di Prati Fiscali sembra terminata addirittura a fine 2022, quando i lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture si sono conclusi. Da quel momento in poi, residenti, commercianti e tutti coloro che utilizzano l’importante arteria di via dei Prati Fiscali si sono trovati a fronteggiare l’ordinaria assenza dell’Amministrazione Gualtieri-Marchionne che, da aprile ad oggi, passando per l’apertura di un’ampia voragine sulla strada dipartimentale che connette il III Municipio alla Tangenziale Est ed alla via Salaria in direzione GRA, ancora non hanno permesso ai danneggiati dagli allagamenti di ricevere i rimborsi promessi e dovuti da Acea”.

“Già il 21 aprile abbiamo chiesto al Sindaco Gualtieri di attivarsi nei confronti di Acea per provvedere a quanto dichiarato e previsto”, dichiarano in una nota i Capigruppo capitolini e municipali Meleo e Quattromani.

“La voragine che si è aperta all’altezza del civico 242 di via dei Prati Fiscali – aggiunge la Consigliera Battisti, membro della Commissione Lavori Pubblici – comporterà non meno di 3 mesi di lavori, iniziati solo da qualche giorno e dei quali è stato fatto annuncio via social dal Presidente Marchionne, mentre dal suo Assessore Pietrosante ancora aspettavamo documentazione ufficiale nella sede consiliare preposta.”

“La nostra speranza – concludono i Consiglieri M5S Meleo, Quattromani e Battisti – è che almeno domani in Aula la maggioranza abbia invitato al Consiglio Straordinario la delegata del Sindaco Gualtieri e/o Acea a relazionare in merito alle criticità del quadrante di Prati Fiscali, così da permettere ai cittadini di ricevere informazioni ufficiali e certe dai responsabili di tale grave situazione”.

Così, in una nota, i Consiglieri M5S in Aula Giulio Cesare e a Piazza Sempione, Linda Meleo, Dario Quattromani e Marina Battisti

Max