Prati Fiscali – Segnalini: “Evento non prevedibile, squadre a lavoro per voragine e ripristino strada” 

Prati Fiscali – Segnalini: “Evento non prevedibile, squadre a lavoro per voragine...

A seguito della perdita di una condotta fognaria, si è aperta una voragine in via dei Prati Fiscali. L’evento ha determinato la chiusura della strada, per evitare eventuali situazioni di pericolo e per permettere ad Acea e al Dipartimento Csimu del Campidoglio di intervenire. Dalle prime tempestive indagini effettuate da Acea, è emerso che la voragine è dovuta alla rottura di una condotta profonda. In questa fase sono in corso ulteriori accertamenti per il ripristino nel più breve tempo possibile. Contestualmente, il Csimu è intervenuto per rilevare l’entità del danno e pianificare la riqualificazione del tratto di strada interessato, che avverrà dopo l’intervento di Acea.

“La rottura della fognatura è stato un evento e non prevedibile – commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini – Via dei Prati Fiscali, infatti, non è una strada in cui sono presenti cavità. Di recente siamo intervenuti con la riqualificazione profonda del pacchetto stradale, arrivando fino a 24 centimetri nei tratti dove era presente una condizione di ammaloramento grave. Grazie a questo tipo di intervento, la strada ha tenuto, scongiurando la creazione di una voragine di dimensioni ben più ampie con danni maggiori. Le nostre squadre – conclude Segnalini – sono a lavoro per risolvere la situazione”.

