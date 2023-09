Prato, spari in sala biliardo di Mezzana: due morti

(Adnkronos) – Due uomini, cittadini cinesi, di cui non è stata ancora accertata l’identità, sono stati trovati morti con ferite da arma da fuoco alla testa nella tarda serata di ieri all’interno di una sala biliardo di Mezzana, in provincia di Prato. Altri tre cittadini cinesi sono, inoltre, stati trasportati in ospedale perché, in preda al panico, si sono lanciati dalla finestra del locale dove è avvenuta la sparatoria.

L’episodio è successo intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti polizia, medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Prato. Fra le ipotesi investigative, oltre al duplice omicidio, c’è anche quella dell’omicidio-suicidio.