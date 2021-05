Precipita la cabina della funivia sul Mottarone, vicino Stresa: 13 morti e 3 feriti, 2 bimbi gravissimi (VIDEO)

“All’inizio si parlava di 5 deceduti e di tre feriti gravi, poi siamo arrivati a 13 morti nell’ultimo messaggio che mi è arrivato. So che ci sono dei turisti tedeschi, sono stato contattato per capire come fare con l’ambasciata. Sono più di 20 anni che sono al soccorso alpino, dal 1998 sono formatore della scuola nazionale e responsabile della provincia di Verbania da nove anni. Una cosa così grossa non l’ho mai vissuta qui, sono stato a Rigopiano e in altri eventi tragici in Italia, ma da noi mai così”.

Così, con la voce strozzata dalla commozione, Matteo Gasparini, responsabile del soccorso alpino della provincia di Verbania, rivela il tragico bilancio del gravissimo incidente accaduto nella tarda mattinata nel Verbano, vicino Stresa.

Cabina della funivia precipitata: un incidente inspiegabile che non ha dato tempo a nessun di capire

Per motivi ancora da verificare, improvvisamente una cabina della funivia è precipitata, schiantandosi sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa.

Come dicevamo, sarebbero almeno 13 morti e 3 i feriti, 2 dei quali bambini di 5 e 9 anni, subito soccorsi ed elitrasportati in codice rosso dal 118 a Torino. Il primo a giungere presso l’ospedale Regina Margherita, un bimbo di cinque anni il primo. A rendere la situazione ancora più drammatica, il fatto che il bimbo sarebbe giunto cosciente, e dunque ‘testimone’ dei terribili attimi della caduta. La sua prognosi parla di diversi traumi – compreso quello cranico – rivolti al torace, all’addome, ed anche la frattura degli arti inferiori.

Il secondo bambino (9 anni), è invece stato subito intubato ed è attualmente in prognosi riservata. Anche lui ha riportato un brutto trauma cranico, un trauma toracico e fratture agli arti.

Ecco il video girato dall’elicottero dei carabinieri sul luogo della sciagura, postato dall’AdnKronos

https://www.adnkronos.com/funivia-caduta-sul-mottarone-video-da-elicottero-carabinieri_6L4IdCzUmX0eaTb2QG1snS

Max