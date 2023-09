Preferenziale via Portuense – La Lega: “Tre incidenti in meno di un mese, a riapertura scuole temiamo il peggio”

Preferenziale via Portuense – La Lega: “Tre incidenti in meno di un...

“La preferenziale su via Portuense rappresenta l’ennesima opera dannosa targata 5 Stelle e Partito Democratico: dall’inizio di agosto ad oggi si registrano già tre incidenti gravi, e sappiamo benissimo come il periodo estivo sia contraddistinto da un minor passaggio di autovetture. Con la riapertura delle scuole temiamo il peggio. Tra impianti semaforici discordanti, cordoli pericolosi per pedoni e motociclisti, e disservizi di ogni tipo, non solo ci sarà un aumento di traffico incredibile, ma la pericolosità della strada può esporre a maggior rischio la sicurezza di tutti gli utenti”.

Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo Lega di Roma Capitale, Daniele Catalano ed Enrico Nacca, consiglieri Lega in Municipio XI, a proposito della corsia dedicata ai mezzi pubblici istituita su via Portuense.

“La preferenziale”, proseguono Santori, Catalano e Nacca, “rivendicata dall’assessore capitolino alla mobilità Patanè, non porta alcun beneficio al trasporto pubblico locale anche perché l’opera è frammentata in più punti, che causano quindi un ulteriore rallentamento dei flussi di traffico. Il sindaco Gualtieri e il presidente del Municipio Lanzi dimostrano la propria incapacità amministrativa peggiorando la qualità della vita dei cittadini romani“, concludono i rappresentanti della Lega.

