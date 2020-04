“Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a superare questo tempo di prova”, esorta Francesco

“La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e speranza il tempo di prova che stiamo attraversando”, ha tenuto a ribadire stamani Papa Francesco, nel corso del Regina Coeli. Già ieri Bergoglio ha infatti tenuto a ricordare che siamo ormai prossimi al mese mariano e dunque, tra le preghiere indicate per maggio, il Pontefice ha tenuto a sottolinearne una, in cui viene invocato il nome della Vergine Maria, affinché affianchi i nostri governanti, così che possano fare le scelte migliori per uscire da questa crisi. Ma l’orazione è anche rivolta al disarmo, affinché la terra ritorni un luogo di pace.

“Ho inviato una breve lettera ai fedeli”

Un invito che il Santo Padre ha espresso anche attraverso una lettera ai fedeli dove, scrive, “Tra pochi giorni inizierà il mese di maggio, dedicato in modo particolare alla Vergine Maria. Con una breve Lettera ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il santo Rosario, insieme con due preghiere che ho messo a disposizione di tutti“.

