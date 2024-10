Premiate 10 eccellenze imprenditoriali estere da Intesa Sanpaolo

La quindicesima tappa di “imprese vincenti” – il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese (pmi) che rappresentano a pieno un esempio di eccellenza imprenditoriale – ha visto protagoniste alcune attività dei settori dell’automotive, dell’agroalimentare e del design tra le dieci eccellenze imprenditoriali estere.

In una delle tappe del programma si sono viste per la prima volta delle aziende provenienti dal contesto economico e culturale dell’Est Europa che si sono distinte per delle capacità incredibili di innovazione e di crescita. Le dieci aziende in questione hanno adottato strategie di crescita orientate ai criteri ESG (ossia Environmental, Social, Governance, tradotto Ambientale, Sociale e di Governance) lo hanno fatto a Milano attraverso la loro storia aziendale e le scelte attuate che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo.

Intesa Sanpaolo ha rafforzato le sinergie tra le divisioni International Banks e Banca dei Territori. Questo perché si è voluto accelerare lo sviluppo di una filiera internazionale capace sia di attrarre investimenti esteri in Italia sia di valorizzare ancor più il Made in Italy.

Il gruppo ha confermato come sia prioritario il proprio impegno ad affiancare la crescita delle imprese italiane ed estere con l’obiettivo di aumentarne la competitività. Fino ad oggi “imprese vincenti” ha accolto l’autocandidatura di circa 14mila imprese, di cui 4mila solo per la quinta edizione. Il roadshow, partito in primavera e giunto all’ultima delle 15 tappe complessive, si concluderà a inizio 2025.

