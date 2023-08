Premier League, Arsenal insegue Manchester City secondo i book. Haaland capocannoniere?

(Adnkronos) – Sarà ancora una volta il Manchester City la squadra da battere in Premier League. Pep Guardiola proverà a mettere in bacheca il quarto trofeo di fila nel campionato inglese, al via venerdì, il sesto in otto stagioni alla guida dei Citizens. Un obiettivo più che concreto secondo i bookmaker: il primo posto di Haaland e compagni si gioca a 1,60 su Planetwin365 e 1,75 su Stanleybet.it. Dopo aver sognato il trionfo per gran parte dell’ultima stagione, il riscatto dell’Arsenal nel 2024 vale 5,50 la posta.

Il Liverpool, dopo il quinto posto dell’ultimo anno, punta al ritorno ai vertici e vede la vittoria del campionato a 8. Lontane le inseguitrici: il Manchester United campione paga 14 volte la posta, mentre il Chelsea è visto a 15. Attenzione all’incognita Newcastle a quota 18, con il Tottenham lontano a 40. Per quanto riguarda la qualificazione alla Champions League, City sicuro della top 4 a 1,05, così come l’Arsenal a 1,50 e il Liverpool (1,52). Il Manchester United è offerto a 1,72, seguito dal Chelsea a 2,25 e dal Newcastle a 2,50.