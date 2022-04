Premio Biagio Agnes, Gualtieri: “Contento per prima volta a Roma”

(Adnkronos) – ”Sono davvero contento che una cerimonia importante come il Premio Internazionale Biagio Agnes venga organizzata in Campidoglio. Quella del prossimo 25 giugno rappresenta una iniziativa di grande respiro a cui teniamo particolarmente, proprio perché in grado di unire impegno e qualità nel campo del giornalismo d’inchiesta, dello spettacolo e della cultura in genere. Ringrazio gli organizzatori e tutte le personalità coinvolte e faccio i miei più sinceri complimenti alle vincitrici e ai vincitori di questo prestigioso premio”. Lo dice all’Adnkronos il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito alla XIV edizione del Premio Biagio Agnes che per la prima volta si terrà a Roma, in piazza del Campidoglio, sabato 25 giugno.