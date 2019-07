Premio Massimo Troisi: gli ospiti e gli eventi

Prosegue con successo a San Giorgio a Cremano il Premio Massimo Troisi, prestigioso osservatorio sulla comicità, giunto alla XIX edizione che quest’anno porta la firma del direttore artistico Gino Rivieccio, attore e regista di vasta esperienza, che ha messo a punto un programma di grandi ospiti e nel segno della cultura e del divertimento. Fino al 27 luglio si alterneranno nei luoghi della città che ha dato i natali al grande Massimo, numerosi spettacoli gratuiti e aperti al pubblico; il tutto promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano nella persona del sindaco Giorgio Zinno, tramite l’assessorato alla cultura retto dall’ assessore De Martino, e con il finanziamento della Regione Campania.

Nella serata di domenica, condotta da Francesco Mastandrea, in Villa Vannucchi, sono stati assegnati i premi per le categorie : Miglior Corto Comico; Migliore Scrittura Comica e Migliori Testo Teatrale e Sceneggiatura Cinematografica e scrittura Seriale di Fiction Televisive.

Per la sezione “Migliore Scrittura Comica” la giuria, presieduta da Pino Imperatore (scrittore e giornalista), e composta da Edgardo Bellini (ludolinguista) e Gianni Puca (umorista) ha esaminato 65 racconti per la categoria Racconto Inedito e 20 libri per la categoria Opera Edita. Opera vincitrice categoria Racconto Inedito è stata: “Tutti i santi giorni – Cose che mi succedono” di Francesco Cavallaro di Bareggio (MI). Menzioni Speciali categoria Racconto Inedito: “Il prezzo della vittoria” di Vanes Ferlini di Imola e “Tutto a posto a Ferragosto!” di Armando Grassitelli di Napoli. Le opere vincitrici della sezione “Opera edita” saranno premiate invece nella serata del 27 luglio.

Per la sezione “Miglior corto comico” la giuria presieduta da Valerio Vestoso (regista cinematografico) e composta da Luigi Pane ( regista) e Giordana Mari (sceneggiatrice) ha esaminato una dozzina di opere. Il corto vincitore del Premio Massimo Troisi è “Fuck different” di David Barbieri, di Firenze.

Per il concorso ‘Testi teatrali, sceneggiature cinematografiche e scritture seriali di fiction televisive‘ nato dalla sinergia del Comune di San Giorgio e il Master di II livello in Drammaturgia e Cinematografia della Università Federico II di Napoli, la giuria presieduta dal professore Pasquale Sabbatino e composta dai professori: Giuseppina Scognamiglio, Anna Masecchia, Matteo Palumbo e Vincenzo Caputo ha assegnato due borse di studio a: Massimiliano Mottola, di Napoli, titolo “ La cena” e Alejandro De Marzo, nato a Caracas (Venezuela), titolo “ Invito a cena”. Menzioni speciali: Giovanni Aversano, di Napoli . Titolo: “Gobbosnob. La vera storia dell’esilio e morte. Leopardi a Napoli. Drammatica farsa fiorita di poesia, sapori e canzoni”. Antonio De Rosa, di Napoli . Titolo: “Incompresi nel prezzo”. Francesco Ferrara, di Benevento , titolo”La classe: ritratto di uno di noi” e infine Massimo Maraviglia, di Napoli . Titolo: “Strafàust”. Un Premio Speciale della giuria del Master sarà consegnato nella serata finale della kermesse.

Ospite d’onore della serata è stato l’attore comico Dario Vergassola.

Premio Troisi, il programma dei prossimi giorni

Questa sera a Villa Vannucchi per ‘Teatro In Villa’, Eduardo Tartaglia E Veronica Mazza in ‘Quanto Spazio Tra Di Noi‘, una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia (prima nazionale)

Giovedì 25 luglio, a Villa Vannucchi la semifinale del Concorso ‘Migliore Attore Comico‘, conducono Flavio Sly e Benedetta Piscitelli. Ospiti: Vittorio Marsiglia – Laura Di Mauro

Venerdì 26 luglio, in via Manzoni, presso il Parco Morgese, Serena Autieri in concerto.

Sabato 27 luglio, nuovamente al Parco Morgese, la Serata Di Gala e la finale del concorso ‘Migliore Attore Comico’. Conducono la serata Titta Masi e Benedetta Piscitelli. L’ensemble sarà diretto da Antonello Cascone. Gli ospiti saranno Dario Ballantini, Francesca Marini, Giorgio Panariello, e Michele Zarrillo.

Ricordiamo inoltre che. fino 28 luglio, tutte le sere dalle 19.30 alle ore 20.30 nella suggestiva location di Villa Bruno, si terrà la rassegna “Le prime opere del Premio Troisi”, con la proiezione dei corti di registi oggi pluripremiati che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Premio Massimo Troisi. Pellicole di proprietà dell’Ente, digitalizzate dall’Osservatorio Cinematografico Vesuviano, nell’ambito del progetto Una Cineteca per la Campania.

Max