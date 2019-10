Premio Pierangelo Bertoli: domani big sul palco

Domani sera alle 21 si svolgerà, presso il Teatro Storchi di Modena, la serata finale della VII edizione del ‘Premio Pierangelo Bertoli’, dedicato al cantautore sassolese, indetto dalla Associazione Culturale Montecristo, con il pieno appoggio della famiglia Bertoli, la Direzione Artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini e la collaborazione di BPER BANCA. Lo spettacolo sarà condotto da Andrea Barbi.

Durante la serata, sarà premiato Luciano Ligabue, con il premio che consiste in una scultura creata appositamente per la manifestazione dall’Artista Dario Brugioni, sul tema della copertina di un Album di Bertoli, e con il ‘Premio Emilia Romagna’, un suo ritratto realizzato da Franco Ori.

Saranno presenti e verranno premiati anche la Premiata Forneria marconi con il Premio Pierangelo Bertoli ‘Italia d’Oro’, Raphael Gualazzi con il Premio Pierangelo Bertoli ‘A muso duro’, ed Enrico Nigiotti con il Premio Pierangelo Bertoli ‘Per dirti t’amo’. Gli Artisti premiati, a seguire, omaggiano il grande cantautore con un ricordo a loro caro.

Le testimonianze degli artisti premiati

Gli artisti felici di essere stati designati per il riconoscimento, hanno così voluto ricordare il grande cantautore prematuramente scomparso: “La forza espressiva di Pierangelo Bertoli mi ha sempre colpito ogni volta che ascoltavo una sua canzone – spiega Franz Di Cioccio ricordando Bertoli – Aveva la capacità di graffiare con suoi testi e di emozionare con la sua voce senza mai ripetersi. Che fosse ‘Pescatore’ con Fiorella Mannoia, ‘Spunta la luna dal monte’ coi Tazenda o ‘A muso duro’, trasmetteva la forza straordinaria di chi sa affrontare la vita e trasmettere positività, a prescindere da mode e tendenze”.

Raphal Gualazzi ha invece un tenero ricordo: “Da bambino mia madre mi faceva ascoltare questa bellissima canzone, ‘Eppure soffia’: “…il vento bacia i fiori, li bacia e non li coglie”, una frase stupenda per me. Questo brano rimarrà sempre nei ricordi più belli della mia infanzia”.

Enrico Nigiotti si dichiara invece “Molto onorato di ricevere questo bellissimo premio. Bertoli è stato un vero e proprio cantastorie, voce di una verità sincera ed impegnata. Una figura piena di coraggio da ricordare con ammirazione e grande rispetto”.

Inoltre, nel corso della serata verrà decretato anche il vincitore dei Nuovi Cantautori tra gli 8 Finalisti scelti durante le semifinali svoltesi nei mesi scorsi. Gli artisti partecipanti si esibiranno con un loro inedito e con una cover di Pierangelo Bertoli: MATTIA BONETTI da Massa Carrara con “Il mio ultimo giorno di prigione” e la cover di Pierangelo Bertoli “Il centro del fiume”; CHIARADIA da Treviso con il brano “Ancora spazio” e “Eppure soffia”; COSTA VOLPARA da Viterbo con “Linda” e “Filastrocca a motore”; ROSSANA DE PACE da Taranto con “Blabla” e “301 guerre fa”; ROBERTA GUERRA da Genova “Tagliati a metà” e “I miei pensieri sono tutti lì”; FRANCESCO LETTIERI da Napoli “Ho un sacco di voglie” e “Dalla finestra”; GIUSEPPE LIBÈ da Piacenza “Passo dopo passo” e “Cent’anni di meno”; GIULIO WILSON da Firenze “Uacciuari” e “Italia d’oro”.

La prevendita dei biglietti per la serata finale è disponibile su VIVATICKET e HAPPYTICKET, o direttamente al Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15). Per informazioni contattare i numeri 059331355 o 0592136021.

www.bertolifansclub.org

Max