Prénatal, a fianco degli Stati Generali della Natalità in tour a Milano

(Adnkronos) – Continua il supporto di Prénatal, marchio di PRG Retail Group e leader in Italia nel settore dei prodotti per l’infanzia, agli Stati Generali della Natalità in tour, iniziativa della Fondazione per la Natalità che mira a promuovere la ricerca di soluzioni per contrastare il calo demografico.

Nella tappa odierna a Milano, presso la sede della Regione Lombardia, la tematica entra nel vivo del contesto lombardo e tra gli argomenti della discussione, le buone pratiche delle aziende.

Prénatal abbraccia l’impegno della Fondazione, ritenendo cruciale mettere in atto e condividere progetti concreti e organici a sostegno delle famiglie, e della cultura della natalità. Da qui l’avvio (nel 2023) di Generazione G (Generazione Genitori), un’iniziativa realizzata in collaborazione con il MOIGE – Movimento Italiano Genitori, nata per rispondere ai bisogni delle famiglie in difficoltà.

In soli 12 mesi, Generazione G ha costruito una rete strutturata di aiuti, solida e inclusiva – in termini di interventi diretti di supporto da parte dei genitori esperti del Moige, oltre a basket di beni di prima necessità offerti alle famiglie – grazie alla raccolta di oltre 800.000 euro frutto della generosità dei clienti e dell’alleanza tra le insegne di PRG Retail Group (Prénatal, Toys Center, Bimbostore, FAO Schwarz), il MOIGE e Partner come Chicco, Clementoni, Fater, MAM, Mattel e Okbaby.

Un risultato che ha permesso di sostenere 53 genitori esperti che stanno affiancando 264 famiglie fragili, di cui oltre il 70% alla prima gravidanza, distribuite in 29 città italiane di 14 regioni. Tra queste, la Lombardia si distingue con 16 famiglie coinvolte, di cui 6 a Milano e 10 a Monza e Brianza, supportate da 4 genitori esperti.

Nel corso dell’anno, Generazione G ha accompagnato l’arrivo di 52 nuovi bambini e bambine a livello nazionale, di cui 3 in Lombardia, con un incremento di 10 unità rispetto all’ultimo aggiornamento. A un anno dal suo lancio, la raccolta fondi continua a crescere e l’obiettivo di arrivare a 500 famiglie è quasi raggiunto.

Il Progetto sta inoltre restituendo una fotografia reale dei bisogni delle famiglie italiane, evidenziando come la mancanza di rete, le paure della genitorialità, il senso di solitudine, siano oggi ostacoli significativi alla natalità e alla nascita di nuovi genitori.

Ma quali sono nel concreto i tipi di supporto richiesti ed offerti? In primis quello emotivo e l’ascolto attivo (36%), gli incontri di gruppo tra genitori beneficiari (16%), il supporto nella gestione della salute e cura dei bambini (15%), gli incontri conoscitivi e di approfondimento (6%), il coinvolgimento in attività civili e sociali (6%), l’accompagnamento alla nascita (5%), il supporto nella gestione della casa e delle faccende domestiche (3%), le proposte di attività di formazione e supporto alla ricerca del lavoro (2%). Diversi anche i corsi di formazione attivati e in fase di avvio in diverse città per rispondere ad alcune necessità dei neogenitori.

Generazione G non offre solo un aiuto pratico, ma contribuisce con le sue iniziative a consolidare i legami sociali tra le famiglie coinvolte, favorendo l’ascolto e opportunità concrete per migliorare la qualità della vita. E con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Generazione G incrementa il suo supporto con eventi speciali che promuovono coesione e integrazione, tra cui mercatini e incontri di vicinanza.

Oltre a Generazione G, Prénatal porta a testimonianza le politiche aziendali orientate a garantire pari opportunità e la conciliazione tra maternità e carriera, in linea con il Goal 5 dell’Agenda ONU 2030. PRG Retail Group è infatti tra le prime società retail italiane ad aver ottenuto la Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022). L’adozione del “Codice di Autodisciplina di Imprese Responsabili in favore della maternità” promosso dal Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, inoltre, assicura alle lavoratrici un supporto adeguato per affrontare le sfide della genitorialità senza compromettere le proprie opportunità professionali. Un impegno sulla parità di genere che vuole essere anche sostegno alle famiglie, per creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo, favorendo un equilibrio tra vita professionale e genitoriale.

Attraverso la sua partecipazione agli Stati Generali in Tour, Prénatal conferma il proprio impegno concreto per le famiglie, contribuendo attivamente al dibattito sul futuro demografico del Paese e rafforzando la propria visione di un’Italia più inclusiva e solidale.