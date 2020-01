Presentazione Ibrahimovic, lo svedese in conferenza stampa: LIVE

In 24 ore ha fatto tutto: è atterrato, si è allenato, ha firmato, è diventato ufficialmente un giocatore del Milan ed ha anche scelto il numero di maglia: il 21. Zlatan Ibrahimovic è atterrato sul pianeta Milan e ha già scombussolato le carte in tavola. D’’altronde è questo il suo obiettivo: aiutare a migliorare la situazione e far esplodere San Siro.

Per ora è riuscito a far esplodere di entusiasmo la maggior parte dei tifosi rossoneri, impazziti di gioia dopo l’arrivo del fuoriclasse svedese alla sua seconda esperienza al Milan. Tra pochi minuti Ibrahimovic inizierà la conferenza stampa di presentazione durante la quale risponderà alle domande dei giornalisti. Di seguito la Live testuale della conferenza.

Aggiornamento 10:10

Inizia la conferenza di Ibrahimovic: “Ho un bel rapporto con i tifosi. Ultima volta quando ero qui i rapporti erano positivi, come ieri. Il 50% di quello che facciamo sono i tifosi. È più facile fare le cose con loro, e spero di giocare anche oggi in partitella. L’ipotesi Milan? Dopo l’ultima partita in America abbiamo parlato con Paolo Maldini.

A 38 anni ho avuto più richieste di quando ne avevo 28. Cercavo l’adrenalina. A questa età non si gioca per i soldi, ma per una sfida. Ho parlato tanto con Boban, è passato un mese e dopo l’Atalanta ci sono state tante chiamate. Non è stata una decisione difficile. Io non volevo lasciare il Milan, sono andato via senza il mio ok”.