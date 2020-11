“Presto i vaccini, ed ora conosciamo il virus, ma arriveranno altre ondate: il governo è pronto?” Domanda Bassetti

“Sappiamo tracciare i contatti e assistere chi ha bisogno di cure in ospedale. Immagino che nel 2021 avremo altri focolai e probabilmente picchi Sars-CoV-2, ecco perché i sistemi sanitari non devono rilassarsi ma essere sempre pronti a riconvertire le strutture in reparti Covid. Sta arrivando il vaccino, anzi i vaccini. Gli italiani devono essere fiduciosi e non preoccupati”.

E’ ottimista il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e membro dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria) Massimo Bassetti, che tiene però ad avvertire che “E’ chiaro una terza ondata Sars-CoV-2 sarà molto probabile, ma forse ne avremo anche una quarta o una quinta. Dobbiamo metterci in testa che con il coronavirus dovremmo convivere e non esserne terrorizzati. Abbiamo imparato a fare la diagnosi e riconoscerne i sintomi”.

Bassetti: “Probabili altre ondate pandemiche: come si sta organizzando il governo?”

Piuttosto, aggiunge l’esperto, ”Per non farci trovare impreparati e affrontare le nuove ondate pandemiche, che probabilmente arriveranno, occorre che il Governo si attrezzi ora con l’organizzazone della distribuzione dei vaccini in arrivo e le Regioni con i piani pandemici”.

E qui Bassetti si domanda e domanda legittimamente: “A che punto siamo? Altri stati hanno già detto quando inizieranno la vaccinazione, l’Italia? Le Regioni hanno predisposto tutte il piano pandemico o l’hanno solo annunciato? Magari andrebbe reso pubblico”.

