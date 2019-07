Previsioni Meteo Ferragosto 2019: che tempo farà, cosa aspettarci dal clima e temperature per il 15 Agosto in Italia

Siamo pronti ormai tutti per un Agosto bollente, a bordo spiaggia o magari in montagna, ma ad ogni modo vogliosi di godersi l’estate con il bel tempo. Ma sarà proprio così? Cosa succederà dal punto di vista climatico in Italia?

E soprattutto, cosa accadrà nel giorno clou dell’estate, il 15 Agosto, per appunto? Cosa prevede il meteo per il 15 Agosto 2019? Ebbene, è presto detto.

Previsioni Meteo Ferragosto 2019: ecco le anticipazioni su clima e temperature in Italia per il 15 agosto

Come sarà il tempo a Ferragosto? È la più classica delle domande quando si avvicina il mese classico delle ‘vacanze’.

Che si stia per partire per le vacanze al mare, in montagna o al lago, che si abbiano programmi di altro tipo o che semplicemente si voglia godere del 15 Agosto di ‘vacanza’ come da calendario, la domanda è sempre la stessa.

D’altra parte l’ultimo weekend di luglio ha spaventato molti coi suoi temporali. Ma non preoccupatevi. Il sole tornerà a farsi sentire, eccome, nel nostro Paese. Ma a ferragosto?

Che tempo farà a Ferragosto? Nella settimana più calda dell’anno che fa delle mete turistiche un luogo d’assalto ci si interroga circa ciò che la situazione climatica può offrire. E cosa dice nel merito la meteorologia?

Se fin dai primi giorni di agosto, secondo le tendenze degli esperti, nel Nord Italia e sul nord Europa ci sarà qualche temporale per via di una depressione del Nord Atlantico e anche una riduzione delle temperature, per il resto, invece, nel centro e sud Italia il sole sarà padrone.

Farà un caldo africano, salvo qualche raro rovescio occasionale sull’Appennino. Sul piano delle temperature, dominerà il caldo con temperature anche se sensa troppi rialzi afosi e soffocanti. In particolare, poi a Ferragosto cosa accadrà?

Secondo alcune previsioni, a Ferragosto, sarà bel tempo ma, rispetto a quel che si crede, non eccessivamente caldo. Potrebbe, anzi, intervenire un canale di depressione che renderà più fresco il clima e addirittura far anticipare il 15 di Agosto, nei giorni precedenti, da qualche instabilità atmosferica.

Pioggia a Ferragosto? No, sembrerebbe di no. Anche se previsioni simili si erano riscontrare anche l’anno scorso e, a cavallo del 15, piogge ci sono state. Ma per il momento si tratta di previsioni.

Complessivamente si prevede che Ferragosto sarà tranquillo con bel sole e anche qualche grado in meno rispetto al solito e ciò fare contenti gli italiani e i turisti.