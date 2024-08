Previsioni meteo Roma, torna il caldo con l’Anticiclone africano

Il fresco di questi giorni, come si dice, ci ha fatto sognare. È durato poco, ma è stato bello crederci anche per poco. Il caldo dei giorni precedenti era stato messo in pausa da una ventata di aria fresca portata dalle perturbazioni in transito sull’Italia da domenica 18 agosto.

Il caldo africano che caratterizzava i giorni prima del 18 agosto ha visto una piccola pausa fino a ieri, 20 agosto. Nella giornata di oggi le temperature vivranno un’impennata che vedrà raggiungere i 31 gradi. Nella notte i valori saranno stazionari.

Aggiornamento ore 9.45

Da domenica 18 agosto la penisola è stata caratterizzata da una perturbazione di origine atlantica che ha portato la pioggia in zone in cui mancava da molto. allos tesso tempo, però, i danni non sono mancati. Nella Capitale le strade si sono allagate in pochi minuti. A Tarquinia invece la situazione si è rivelata più grave: un violento nubifragio ha colpito il Lazio e lì ha causato allagamenti in alcune abitazioni.

Aggiornamento ore 10.45

Il maltempo ha di certo fatto calare le temperature che hanno portato un po’ di sollievo a chi poco sopporta le temperature alte dell’estate. Questo sollievo è durato poco perché martedì è stato l’ultimo giorno in cui si sono verificate precipitazioni – deboli – sui settori montuosi. Nella giornata di mercoledì 21 agosto torna l’anticiclone africano.

Aggiornamento ore 12.05

Nel Lazio la giornata sarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso e le temperature raggiungeranno i 34 gradi. I valori minimi si terranno stabili. Il caldo di questi giorni, però, non dovrebbe essere pesante come il precedente. La prossima settimana infatti dovrebbe essere caratterizzata da una nuova perturbazione.