Prezzi benzina e diesel, le medie di oggi alla pompa

(Adnkronos) – Altra giornata di tranquillità, oggi, sulla rete carburanti. Dal mercato dei prodotti petroliferi in Mediterraneo l’unico segnale proviene dalla benzina che ha messo a segno due cospicui rialzi dei prezzi consecutivi, come rilevato dalla Staffetta Quotidiana.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,626 euro/litro (-1 millesimi, compagnie 1,625, pompe bianche 1,628), diesel a 1,692 euro/litro (-1, compagnie 1,691, pompe bianche 1,694). Benzina servito a 1,774 euro/litro (invariato, compagnie 1,815, pompe bianche 1,693), diesel a 1,839 euro/litro (-1, compagnie 1,881, pompe bianche 1,758). Gpl servito a 0,765 euro/litro (invariato, compagnie 0,774, pompe bianche 0,754), metano servito a 2,338 euro/kg (-27, compagnie 2,333, pompe bianche 2,323), Gnl 2,228 euro/kg (+11, compagnie 2,288 euro/kg, pompe bianche 2,182 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 577 euro per mille litri (+10, valore arrotondato), diesel a 736 euro per mille litri (invariato, valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1155,87 euro per mille litri, diesel a 1203,17 euro per mille litri.