Prezzi benzina, oggi coda di ribassi alla pompa

(Adnkronos) – Prezzi di benzina e gasolio alla pompa oggi in calo. Secondo rialzo consecutivo invece per le quotazioni dei prodotti raffinati. In salita anche il barile verso gli 80 dollari. Media nazionale dei prezzi della benzina in self service sotto quota 1,7 euro/litro, gasolio sotto 1,77 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina, di 4 cent/litro quelli del gasolio e di un cent/litro quelli del Gpl. Per Q8 -3 cent/litro su benzina e gasolio e -1 cent sul Gpl. Per Tamoil -3 cent/litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,699 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,699, pompe bianche 1,698), diesel a 1,768 euro/litro (-6, compagnie 1,769, pompe bianche 1,765). Benzina servito a 1,844 euro/litro (-3, compagnie 1,886, pompe bianche 1,761) diesel a 1,914 euro/litro (-2, compagnie 1,957, pompe bianche 1,827). Gpl servito a 0,772 euro/litro (invariato, compagnie 0,782, pompe bianche 0,761), metano servito a 2,424 euro/kg (+1, compagnie 2,380, pompe bianche 2,459), Gnl 2,239 euro/kg (invariato, compagnie 2,277 euro/kg, pompe bianche 2,212 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,792 euro/litro (servito 2,055), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,116), Gpl 0,866 euro/litro, metano 2,314 euro/kg, Gnl 2,147 euro/kg.