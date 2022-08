Prezzi carburanti oggi: tregua benzina, diesel in aumento

(Adnkronos) – I prezzi dei carburanti vedono il diesel in salita in Mediterraneo, a fronte di una tregua della benzina. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, questa mattina IP e Tamoil hanno aumentato di 2 centesimi il diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,757 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,757, pompe bianche 1,820), diesel a 1,758 euro/litro (invariato, compagnie 1,759, pompe bianche 1,753). Benzina servito a 1,902 euro/litro (-90, compagnie 1,945, pompe bianche 1,821), diesel a 1,902 euro/litro (+1, compagnie 1,945, pompe bianche 1,817). Gpl servito a 0,803 euro/litro (invariato, compagnie 0,809, pompe bianche 0,796), metano servito a 2,544 euro/kg (+10, compagnie 2,567, pompe bianche 2,526), Gnl 2,717 euro/kg (+11, compagnie 2,678 euro/kg, pompe bianche 2,743 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 707 euro per mille litri (-18, valori arrotondati), diesel a 962 euro per mille litri (+14 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.185,20 euro per mille litri, diesel a 1.329,13 euro per mille litri.