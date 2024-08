Prezzi dei carburanti in calo: nuovi ribassi in Italia

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa in Italia, nonostante un lieve aumento delle quotazioni internazionali del diesel e la stabilità di quelle della benzina. Gli operatori della rete carburanti, inclusa Tamoil, hanno applicato nuovi ritocchi al ribasso, riducendo di un centesimo i prezzi raccomandati del diesel e della benzina verde. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa mostrano un’ulteriore diminuzione, riflettendo un trend di discesa che prosegue nonostante le dinamiche dei mercati internazionali.

Secondo l’ultima elaborazione di Quotidiano Energia, basata sui dati forniti dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 29 agosto, il prezzo medio praticato per la benzina in modalità self si attesta a 1,804 euro al litro, in calo rispetto ai 1,806 euro/litro rilevati in precedenza. Le diverse compagnie petrolifere registrano prezzi variabili tra 1,787 e 1,824 euro al litro, mentre i distributori indipendenti (no logo) offrono un prezzo medio di 1,796 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel, il prezzo medio praticato in modalità self è di 1,679 euro al litro, leggermente inferiore rispetto ai 1,681 euro/litro della rilevazione precedente, con prezzi che oscillano tra 1,662 e 1,698 euro al litro presso le varie compagnie e un prezzo medio di 1,672 euro al litro per i distributori no logo.

In modalità servito, la benzina mostra un prezzo medio di 1,951 euro al litro, con una lieve riduzione rispetto ai 1,953 euro/litro precedenti. Gli impianti delle compagnie petrolifere presentano prezzi che variano da 1,878 a 2,030 euro al litro, mentre i distributori no logo applicano un prezzo medio di 1,857 euro al litro. Il diesel servito ha un prezzo medio di 1,826 euro al litro, leggermente in calo rispetto ai 1,828 euro/litro della rilevazione precedente, con i prezzi che variano tra 1,756 e 1,904 euro al litro presso i punti vendita delle compagnie e un prezzo medio di 1,733 euro al litro per i distributori no logo.

Anche i prezzi del GPL e del metano per auto mostrano alcune variazioni. Il prezzo medio praticato per il GPL si colloca tra 0,722 e 0,744 euro al litro, con i distributori no logo che offrono un prezzo medio di 0,707 euro al litro. Il metano per auto, invece, presenta un prezzo medio che varia da 1,329 a 1,406 euro al chilogrammo, con i distributori no logo che applicano un prezzo medio di 1,338 euro al chilogrammo.

