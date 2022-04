Prezzo benzina e diesel in Italia, quanto costa un litro oggi

(Adnkronos) – Il prezzo al litro di benzina e gasolio ancora in aumento in Italia oggi da Roma a Milano, da Napoli a Palermo. Nel quadro internazionale, secondo le news, quotazioni della benzina in aumento, in calo quelle del gasolio. Brent in lieve discesa a 106 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Ip ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,777 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,782 pompe bianche 1,765), diesel a 1,778 euro/litro (+4, compagnie 1,781, pompe bianche 1,771). Benzina servito a 1,911 euro/litro (+2, compagnie 1,955 pompe bianche 1,826), diesel a 1,914 euro/litro (+4, compagnie 1,957, pompe bianche 1,831). Gpl servito a 0,853 euro/litro (invariato, compagnie 0,855, pompe bianche 0,851), metano servito a 2,193 euro/kg (-6, compagnie 2,295, pompe bianche 2,115), Gnl 2,826, euro/kg (-23, compagnie 2,806 euro/kg, pompe bianche 2,843 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,859 euro/litro (servito 2,080), gasolio self service 1,865 euro/litro (servito 2,091), Gpl 0,929 euro/litro, metano 2,777 euro/kg, Gnl 2,959 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.