Prezzo benzina e diesel, oggi calo in Italia

(Adnkronos) – Per la prima volta in tre mesi e mezzo torna a scendere il prezzo di benzina e gasolio. Scivolone del Brent che si assesta poco sopra i 100 dollari; in forte calo secondo le news anche le quotazioni internazionali di benzina e gasolio. A preoccupare i mercati petroliferi sono le nuove restrizioni Covid in Cina, cui si aggiunge la spinta ribassista del rilancio della produzione di shale oil negli Stati Uniti.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 5 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Tamoil, mentre per Q8 si registra un ribasso di 5 cent/litro sulla benzina e di 7 sul diesel.

Il sistema di rilevazione dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico è in manutenzione per un paio di giorni. Sulla base delle variazioni odierne dei prezzi consigliati, le medie nazionali dovrebbero assestarsi oggi sui seguenti valori: benzina self service a 2,185 euro/litro, diesel a 2,188 euro/litro. Benzina servito a 2,288 euro/litro, diesel a 2,299 euro/litro. Gpl servito a 0,880 euro/litro, metano servito a 2,255 euro/kg, Gnl 2,116 euro/kg.