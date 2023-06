Pride Roma 2023, Paola e Chiara: “Arisa? Uscita infelice” – Video

(Adnkronos) – “Arisa? Un’uscita infelice”. Paola e Chiara, madrine del Pride Roma 2023, rispondono così ad una domanda sulla vicenda che ha coinvolto Arisa. La cantante, dopo le polemiche per alcune dichiarazioni relative alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla comunità Lgbtq+, non parteciperà al Pride Milano 2023.

“Non bisogna incriminare Rosalba per quello che ha detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non poter lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo, non tutti abbiamo fiducia nell’esprimere noi stessi. Non ci sentiamo di giudicare ciò che ha detto Arisa, chiaramente non siamo d’accordo, ma secondo noi esistono questioni più importanti rispetto all’uscita infelice di Arisa. Penso che lei abbia subito nella vita l’essere discriminati sicuramente, e questo lascia dei segni importanti e traumi che formano delle paure da grandi”, dicono Paola e Chiara durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse arcobaleno che si svolgerà domani nella Capitale, sottolineando poi che “per una uscita infelice” magari si scatena per giorni una polemica “e poi non si parla degli aspetti importanti e dei valori del Pride”.