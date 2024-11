Prima il Cerreto, poi via del Porto: scatta il piano contro le voragini

LADISPOLI – Il piano contro le buche in fase di decollo al quartiere Cerreto. Si partirà in settimana da viale Mediterraneo, una delle arterie più trafficate della zona e messe a dura prova dalla presenza delle voragini. «I lavori – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo Falcone, Marco Pierini – interesseranno il tratto compreso tra via dei Gladioli e via Atene. Questi interventi sono stati finanziati da Astral Spa. per cui a costo zero per le casse comunali. Il tratto restante verrà asfaltato a spese del Comune e rientra nel più ampio piano di riqualificazione di moltissime strade cittadine, soprattutto periferiche e rurali. Per questi interventi è previsto un investimento, nel nostro bilancio, di oltre 5 milioni di euro». Intanto altri 450mila euro verranno messi sul piatto per il rifacimento di altre strade importanti. «Contiamo di mandare a gara il restyling di via del Porto – aveva detto sempre Pierini giorni fa – che verrà interamente rinnovata. È una zona limitrofa alle sponde del torrente Sanguinara che necessita di un cantiere ben strutturato. Con quell’importo riusciremo anche a riqualificare altre arterie del quartiere che da tanti anni attendevano di essere risistemate». Tornando a viale Mediterraneo, per consentire agli operai di lavorare, è vietata la sosta di tutti i veicoli, entrambi i lati e in entrambi i sensi di marcia, (con rimozione forzata) e l’interdizione temporanea al transito (eccetto le auto di servizio della Polizia Locale), nel tratto compreso tra via dei Gladioli e via Atene. Le parti interessate saranno segnalate ed evidenziate con segnaletica temporanea apposta almeno 48 ore prima. ©RIPRODUZIONE RISERVATA