Primarie democratiche USA 2020: domani si vota in Florida, Illinois, Ohio e Arizona. Louisiana e Georgia rinviano il voto per il coronavirus

Florida, Illinois, Ohio e Arizona hanno confermato le primarie del Partito democratico previste per domani. “Voteremo. Hanno votato anche durante la guerra civile”, ha ricordato il governatore della Florida Ronald De Santis.

I governatori della Georgia e della Louisiana hanno invece scelto di rinviare le elezioni primarie locali per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Negli ultimi giorni l’epidemia ha iniziato a colpire anche gli Stati Uniti, tanto che il presidente Donald Trump ha dichiarato l’emergenza nazionale per contrastarla. In Georgia il voto è stato spostato dal 24 marzo al 19 maggio, in Louisiana dal 4 aprile al 20 giugno.

Secondo il sito di sondaggi FiveThirtyEight Joe Biden, l’ex vicepresidente di Barack Obama, è davanti a Bernie Sanders, senatore del Vermont, in tutti gli Stati che votano domani.

In Florida Biden dovrebbe prendere il 61% delle preferenze, mentre Sanders dovrebbe attestarsi intorno al 32%. Stesse previsioni per l’Illinois, dove Biden è dato al 60% mentre Sanders fermo al 29%. A sorpresa anche i sondaggi in Arizona non lasciano scampo al senatore: Biden è sempre avanti con il 55% delle preferenze, ben 20 punti percentuali sopra a Sanders. In Ohio la musica non cambia.

A esclusione di colpi di scena quindi Joe Biden dovrebbe vincere anche in questi Stati e confermarsi il front runner del Partito democratico e il candidato che sfiderà Trump alle presidenziali del prossimo novembre.

Per il momento l’ex vicepresidente di Obama ha conquistato 890 delegati da portare alla convention estiva di luglio, Sanders 733.

Domenica si è tenuto il primo dibattito in cui Biden e Sanders si sono confrontati da soli. Il dibattito doveva svolgersi a Phoenix, in Arizona, ma per precauzione legata all’emergenza del virus si è svolto a Washington D.C., senza pubblico. Nel corso del dibattito i candidati hanno fortemente criticato il presidente Trump di aver sottovalutato la situazione sanitaria.

Biden ha annunciato che, nel caso di vittoria di queste primarie, nominerebbe una donna come candidata alla vicepresidenza. Incalzato da giornalisti, Sanders ha detto che farebbe lo stesso.

Al termine della serata, invece della solita stretta di mano, Sanders e Biden si sono toccati il gomito.

Mario Bonito