Primavalle, dipendente ristorante spaccia cocaina, attività sospese 30 giorni

Primavalle, sospesa per 30 giorni l’attività di un ristorante. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma dopo l’arresto per spaccio di cocaina in flagranza di una dipendente.

Lo strano viavai di persone non è sfuggito agli investigatori della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle che, dopo un breve servizio di appostamento, hanno fermato e poi arrestato una dipendente del locale. La donna aveva appena venduto 2 dosi di cocaina ed in casa nascondeva dell’altro stupefacente. Nell’occasione, all’interno del ristorante, era presente anche il gestore dell’attività. Il provvedimento è stato eseguito dai poliziotti del Distretto Primavalle.

Prati, rubano scooter, rintracciati, ecco chi sono

Prati: rubano scooter in via Aubry e li caricano su un furgone, due arresti. La coppia è stata sorpresa dagli agenti. E’ stato un cittadino a segnalare due uomini che stavano caricando uno scooter su di un furgone in via Augusto Aubry. Recatisi sul posto, i poliziotti hanno sorpreso un 31enne ed un 35enne, entrambi romani, intenti ad armeggiare su due scooter, privi di targa, che da immediati accertamenti sono risultati rubati. All’interno dello scooter di uno dei due, poi trovato nelle immediate pertinenze del furgone, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi oggetti atti allo scasso ed un blocca – disco rosso risultato appartenere ad uno dei due proprietari degli scooter rubati.