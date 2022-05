Primavalle, finge malore in strada, donna lo soccorre ma lui l’accoltella e rapina. L’aggressione nella zona di Primavalle è stata perpetrata ai danni di una 51enne ferita al gluteo e ad un braccio.

Accoltellata prima e poi rapinata da un uomo che aveva finto essersi sentito male in strada. La vittima, una donna di 51 anni, ferita al gluteo ed al braccio e poi trasportata in ospedale, non aveva sospettato nulla. La rapina choc si è consumata poco dopo le 22:30 della sera del 7 maggio in via Pietro Maffi.

In base al racconto fornito dalla vittima alla polizia, la 51enne avrebbe notato un uomo di colore barcollare mentre camminava all’altezza dell’intersezione con via Domenico Svampa e via Tommaso De Vio. Poi il passante si è accasciato in terra fingendo un malore e facendo cadere il proprio telefono cellulare vicino a sé.

Notato l’uomo cadere sul marciapiede immobile la donna si è avvicinata per soccorrerlo. Un gesto di civiltà costato caro alla 51enne poiché l’uomo, armato di coltello, l’ha aggredita ferendola con l’arma da taglio al braccio e ad un gluteo. Accoltellata, la donna è stata rapinata della borsa ed è stata abbandonata in strada sanguinante.

Richiesto l’intervento al 112 sul posto è intervenuto il personale del 118 e la polizia di stato. Ferita la donna è stata quindi trasportata in ambulanza all’ospedale San Filippo Neri dove ha poi fornito la propria testimonianza ai poliziotti. Sul caso indagano gli investigatori del commissariato Primavalle di polizia.