Primo allenamento per Kim col Napoli di Spalletti, oggi test contro Adana Demispor

(Adnkronos) – “Primo allenamento per Kim che ha svolto lavoro personalizzato in campo”. Lo scrive il Napoli sul suo sito, postando le prime foto del coreano, ufficializzato oggi, mentre si allena con il tecnico Luciano Spalletti. “Mattinata di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il Napoli, il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo C dove ha svolto torello, esercitazione su calci piazzati e a chiusura di sessione partita a campo ridotto. Ounas e Zanoli hanno svolto personalizzato in campo. Petagna ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo e parte personalizzato. Oggi alle 20.30 primo test match in Abruzzo contro l’Adana Demirspor”.