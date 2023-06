Principe Harry e Meghan Markle vicini al divorzio?

(Adnkronos) –

Si fanno sempre più insistenti, secondo i media inglesi, le voci di separazione tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Secondo quanto si legge su Sky News, a confermare le voci sul matrimonio in crisi l’ex maggiordomo reale Paul Burrell, al servizio della Principessa Diana fino alla sua morte nel 1997, il quale ha affermato che Harry non divorzierebbe solo per vedere crescere i suoi figli Archie e Lilibet.

“Sono forse l’unica persona in Gran Bretagna a pensare che il principe abbia finalmente aperto gli occhi sulla verità? Su quello che sua moglie sta facendo, sul fatto che gli è stato fatto il lavaggio del cervello? Tutti lo sappiamo ma lui sembra non accorgersene”, ha detto ancora Burrell che avanza anche un’ipotesi: “Lui tornerà in Gran Bretagna”.

Secondo Lady Colin Campbell il principe Harry avrebbe già contattato gli avvocati divorzisti.

Daisy Cousens, collaboratrice di Sky News, ha offerto una visione diversa della questione, sostenendo che Meghan e Harry potrebbero aver dato vita alle voci da soli, spinti “bisogno di attenzione pubblica”. “In realtà non mi sorprenderebbe se si trattasse di fughe di notizie molto calcolate”, ha affermato.

“Dov’è la fede nuziale di Meghan?”, scriveva la scorsa settimana il Daily Mail. Poi ci sono state le notizie riportate dal The Sun, secondo cui il principe Harry avrebbe una stanza in un albergo sfarzoso e clandestino per personaggi di spicco a pochi passi dalla sua villa di Montecito come “luogo di fuga” per allontanarsi dalla moglie e dai figli.