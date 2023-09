Principe William a New York, cresce sua popolarità in Usa

(Adnkronos) – Il principe William è pronto a conquistare i cuori degli americani durante il suo viaggio di 2 giorni a New York per sostenere cause globali urgenti, come il cambiamento climatico, e per parlare di salute mentale con i vigili del fuoco della Grande Mela. La prima visita ufficiale negli Stati Uniti del Principe del Galles arriva in un momento in cui la sua popolarità è in forte aumento negli Usa, addirittura davanti al presidente Joe Biden e al capo dello Stato ucraino Vododymyr Zelensky, secondo un recente sondaggio Gallup.

A New York per il secondo Summit annuale sull’innovazione dell’Earthshot Prize da lui stesso fondato, William incontrerà privatamente il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e altri leader globali, fatto che evidenzia la crescente importanza del principe come statista e non solo come reale britannico. Gli osservatori sottolineano che l’appeal della famiglia reale è aumentato negli Stati Uniti, in particolare tra i giovani più preoccupati per le questioni ambientali.

Daisy Prince, redattrice della newsletter Digital Party, ha osservato che l’attenzione del principe William per le questioni ecologiche è in sintonia con questo gruppo demografico. E, come se non bastasse, la visita dell’erede al trono del Regno Unito sarà resa ancor più glamour dalla presenza, assieme a lui, della due volte vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett, una convinta sostenitrice del Premio Earthshot.