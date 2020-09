‘Priorità alla scuola’, sabato 26 settembre a Roma la manifestazione con tutti i sindacati

“La piazza del 26 settembre ci vedrà insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, con gli studenti, le famiglie, i cittadini, per affermare e difendere la nostra idea di scuola, organo costituzionale e pilastro della democrazia, sulla cui valorizzazione si giocano la credibilità e il futuro dell’intero Paese. Gà dalla scorsa primavera hanno individuato priorità e necessità per la ripartenza, indicato soluzioni e sollecitato investimenti in termini di organici, di spazi, di servizi connessi al diritto allo studio quali, per esempio, i trasporti e le mense, ritenendo prioritario l’investimento sulle risorse professionali di cui la scuola ha soprattutto bisogno“

Stamane le sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams, hanno annunciato per sabato 26 settembre, nella Capitale, la loro presenza nell’ambito della manifestazione indetta dal Comitato ‘Priorità alla scuola’. L’intento, oltre che quello di ‘scuotere le coscienze’, è soprattuto di tornare ad affermare il ruolo fondamentale della scuola e dell’istruzione, quale esempio di crescita del Paese e, allo stesso tempo, denunciando i ritardi e le incertezze che, come già ‘captato’ da diverse settimane, caratterizzano l’avvio dell’anno scolastico, concorrono alla compromissione della riapertura in presenza e in sicurezza”. Come si evidenzia infatti nel comunicato infatti, “al punto ad obiettivo principale dell’azione sindacale condotta nella prolungata fase di emergenza”.

I sindacati: “Da parte del governo nessuna risposta”

“Mobilitazione e proposta, dallo sciopero dell’8 giugno alla partecipazione alla stesura dei protocolli di sicurezza, hanno caratterizzato l’azione sindacale unitaria di questi mesi; a ciò non è corrisposto analogo impegno e assunzione di responsabilità da parte del governo e del Ministero dell’istruzione – attaccano poi i responsabili sindaci , Ma il Paese non può permettersi di ripartire con un’offerta formativa al ribasso, a causa dei ritardi e dell’insufficienza delle risorse. Serve un’inversione di rotta nelle politiche pubbliche, da orientare con decisione a sostegno dello sviluppo attraverso scelte mirate di forte investimento nei settori strategici, a partire dall’ istruzione e formazione, fattori indispensabili per il rafforzamento del tessuto democratico e la ripresa del Paese”.

Scuola, i sindacati: “Investite le risorse del Recovery”

“La crisi determinata dalla pandemia – continua la nota – rende ancor più indispensabile un radicale cambio di paradigma sociale-economico-politico, che la conoscenza ha il compito di orientare nella direzione di una cittadinanza attiva, intesa come capacità di prendere parte ai processi di trasformazione, avendo come fondamento d’azione i valori della democrazia, della sostenibilità ecologica, della pace. Servono provvedimenti urgenti per garantire da subito a tutte e a tutti il diritto all’istruzione, al lavoro, alla salute e, accanto a questo, investimenti per riqualificare il sistema pubblico di istruzione, per innalzare i livelli di conoscenza, rafforzando ed estendendo il diritto all’istruzione e alla formazione; è il momento di fare scelte coraggiose per combattere disuguaglianze, dispersione, precarietà, destinando parte consistente dei fondi ‘Next Generation Ue’, cosiddetto Recovery fund, ai luoghi dove le “prossime generazioni” dovranno crescere e formarsi”.

