Privatizzazioni Roma – Il Pd: “Ok alla mozione per avviare l’interlocuzione contro il piano di privatizzazione del governo” 

“Abbiamo appena approvato in Aula la mozione che impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare un’interlocuzione con il Governo, gli enti competenti e le associazioni per rivalutare l’ipotesi, annunciata in questi giorni dal Governo, di avviare un piano di privatizzazione delle aziende pubbliche e a farsi promotore di ogni iniziativa volta a scongiurare tale ipotesi“.

Così in un comunicato Riccardo Corbucci e Antonella Melito, rispettivamente presidente e vice presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica.

“Il Governo, per evitare di incorrere in sanzioni da parte dell’Europa per il mancato rispetto dei vincoli sul deficit e di adottare misure di contrasto al debito pubblico impopolari, ha deciso di intraprendere la strada tanto irrealistica quanto poco credibile, se si considera anche l’arco temporale molto breve, della dismissione del prezioso patrimonio nazionale delle aziende pubbliche entro il 2026, per poter così finanziare la spesa corrente. Una scelta inopportuna e miope con ripercussioni economiche e sociali a danno del Paese che cercheremo di scongiurare con tutte le iniziative possibili a partire da questa mozione” concludono i consiglieri Riccardo Corbucci e Antonella Melito.

Max