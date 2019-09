Problemi Instagram: l’app è down oggi, 27 settembre 2019

Instagram Down, ancora una volta. L’app di mobile photography per smartphone Android e iOS non funziona, da diversi minuti il social network di proprietà di Mark Zuckerberg è in crash. Come riportato da centinaia di utenti su Twitter tramite l’hashtag #InstagramDown, la piattaforma è in blocco, i server stanno registrando gravi problemi di connessione che impediscono agli utenti di caricare nuovi contenuti e visualizzare post e Stories.

Il malfunzionamento di Instagram di oggi, venerdì 27 settembre 2019, potrebbe essere collegato alle ultime novità in casa Facebook che da qualche ora ha deciso di estendere il test dei Mi Piace rimuovendo la visualizzazione del contatore con il numero totale di like ricevuti a foto e video.

Instagram Down: l’app non si apre e non funziona

Instagram non funziona, oggi pomeriggio numerosi utenti in tutta Italia manifestano problemi di funzionamento per l’app di fotografia. Sui social network sono numerose le lamentele da parte degli utenti: “L’app non si apre” oppure “Instagram non funziona”, insomma, la piattaforma di Zuckerberg è down, limitandone l’utilizzo a numerosi utenti in tutto il mondo.