Prodotti antincendio per uso civile e forestale: da Soradis un’ampia gamma

La prevenzione e la gestione degli incendi rappresenta una sfida in costante divenire, con le scienze dedicate e le tecnologie mirate in continua evoluzione al fine di ottenere risultati sempre migliori. Qualunque sia il tipo di incendio che si vuole prevenire, che sia in ambito domestico e civile, oppure nelle aree verdi e boschive, ciò che serve è una dotazione di strumenti e tecnologie adatte e al passo con i tempi.

In un campo così specifico e delicato, non sono tantissime le aziende che possono vantare una eccellente sicurezza e prestigio. Fra queste sicuramente una posizione preminente in ambito nazionale è occupata dalla Soradis S.I.A. S.r.l., che fra i suoi numerosi settori di impegno trova quello degli incendi come uno dei suoi fiori all’occhiello.

Venti anni di esperienza sul mercato dei prodotti antincendio, sia in ambito di uso civile che forestale, fanno di Soradis un vero e proprio riferimento da questo punto di vista. Si può tranquillamente affermare che per questa azienda la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi rappresentano un sentiero ben conosciuto, aspetto che negli anni l’ha portata ad ampliare la propria offerta con la commercializzazione di specifici prodotti antincendio.

Senza troppi giri di parole, Soradis S.I.A. S.r.l è al giorno d’oggi distributore ufficiale autorizzato di alcuni fra i più affermati produttori internazionali di formulati antincendio, grazie alla sua struttura che garantisce giorno dopo giorno affidabilità, competenza, e professionalità.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.