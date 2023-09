Prodotti innovativi e sostenibilità, la sfida di Fila al Cersaie di Bologna

(Adnkronos) –

Prodotti innovativi ed eco sostenibili. E’ la sfida di Fila azienda leader nei campi della protezione e manutenzione delle superfici in marmo, pietra naturale, gres porcellanato e legno, settori in cui può vantare un’esperienza di 80 anni. “Una grande novità che è Salva Terrazze Eco – spiega Francesco Pettenon Ad Fila Solutions – dopo 15 anni dal lancio del Salva Terrazze in versione solvente, un prodotto che ha venduto più di un milione e duecentomila litri e ha risolto ben 24 milioni di metri quadrati di ceramica o di materiale che non è andato in discarica, l’antinfiltrazione per definizione, prodotto più importante in Italia, viene proposto anche in Versione Eco antiodore, sempre traspirante che non cambia la tonalizzazione del materiale, e è calpestabile dopo 4 ore”

Fila è socio fondatore di Assoposa, perché competenza e formazione sono fondamentali. “La formazione è importantissima – continua Pettenon – L’industria si evolve con la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti però se alla fine l’applicatore non è formato, non può utilizzare questi prodotti innovativi, non ne è a conoscenza e quindi poi possono accadere anche dei danni in cantiere che possono portare via in riparazione molti soldi”.

Presente con i propri prodotti in oltre 90 Paesi in tutto il mondo, conta anche 6 sedi commerciali estere distribuite tra Europa, Stati Uniti e Asia, cui si affianca una fitta rete commerciale a diffusione mondiale. “Noi esportiamo più del 55% del nostro fatturato all’estero e il 45% in Italia ed è il fondamentale made in Italy – spiega l’AD di Fila Solutions – Forse la percezione per chi vive in Italia, non è così forte. Ma per chi viaggia anche, è chiaro: made in Italy è un asset fondamentale per la percezione della qualità del prodotto, made in Italy è in tantissimi mercati degli Stati Uniti, mercati europei, Medio Oriente, Oriente. Ed è una leva importante di competitività per le aziende italiane”. L’azienda compie 80 anni, nata nel 1943 oggi si è trasformata. “Mio nonno inizia con il lucido da scarpe – conclude Pettenon – e lancia questo prodotto che allora era molto importante, poi negli anni 70 mio padre, seconda generazione in azienda, la trasforma da un prodotto che era basico come lucido da scarpe a invece prodotti per la protezione del cotto e poi dal cotto siamo andati alla gres porcellanato, pietra naturale, cemento. Ora abbiamo una sistema di trattamento e manutenzione che copre tutte le superfici della casa.”