Profezia Nostradamus per il 2020: la regina Elisabetta lascerà il trono

Anno nuovo, vita nuova e credenze vecchie. O meglio: vecchie profezie. Già, perché con l’avvicinarsi del 31 dicembre si fanno sempre più presenti voci e sussurri provenienti da antiche profezie capaci, per chi ci crede, di prevedere l’anno che verrà.

Una vera e propria usanza, che potremmo chiamare ‘totoprofezia’. Il più famoso in questo campo non può che essere Nostradamus, astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, il cui nome torna d’attualità quando si avvicina il Capodanno.

La Regina Elisabetta lascia il trono?

Sono diverse le profezie attribuite a Nostradamus: dalla Rivoluzione Francese all’ascesa di Hitler, tutti eventi etichettati come profezie del francese. Per questo non potevano mancare anche per quest’anno i disegni di Nostradamus che predicono il futuro.

Per il 2020 una profezia dell’astronomo francese indica l’abbandono del trono d’Inghilterra da parte della longeva Regina Elisabetta, una voce che messo in allarme i reali francesi. Non solo la Regina d’Inghilterra, Nostradamus, infatti, ha anche predetto l’assassinio di Putin ed una malattia per il presidente degli Stati uniti Donald Trump.