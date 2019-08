Profili privati Instagram, come vedere cosa pubblicano?

Quante volte, su Instagram, la curiosità ha spinto uno o più utenti a voler dare una occhiata nei profili privati? Cosa pubblicano, cosa fanno, e perchè sono privati? Le domande annose del social network più in voga del momento, Instagram appunto, stanno per essere rivelate.

Come vedere cosa pubblicano i profili privati su Instagram

Se proprio non resisti e vuoi guardare le foto pubblicate da un account privato su Instagram, ma senza seguirlo, esistono delle possibilità. Ci sono dei metodi e basta seguirli per riuscirci.

Se hai aperto un profilo Instagram immediatamente hai capito che la visualizzazione di alcuni profili è limitata e che con il tuo account non puoi guardare cosa succede a quel profilo senza essere un suo seguace.

Succede quando “non segui” la persona che ha impostato l’account come privato, consentendo così la visualizzazione del profilo ai soli followers. Ma se volessi vedere davvero lo stesso il profilo in questione, un modo c’è.

In primo luogo però occorre precisare che la tecnica, ancorché possibile, deve far riflettere circa l’opportunità: atteggiamenti da stalker non sono ammessi, e dunque è bene ricordarsi che spiare non è gradito, per cui è sempre meglio seguire una persona regolarmente e entrare nella sua rete.

Detto questo, è comunque possibile dare una occhiata, e per farlo, esistono in rete alcune cosiddette crack Instagram o applicazioni che ti permettono di seguire di nascosto cosa pubblica un account senza seguire davvero.

Tuttavia, queste app possono essere un pericolo per la tua riservatezza, dal momento che prima di farti accedere chiedono i dati personali.

Ecco perchè è meglio procedere con un tentativo di ‘spionaggio’, diciamo così, che perlomeno sia legale. Se però, per motivi di timidezza o di timore si vuol prima dare una occhiata, allora, pur ricordando che la procedura è una alternativa e non esattamente corretta, si ricorda quanto segue.

In primis si può ricorrere alla geolocalizzazione: se però le nuove procedure di Instagram in termini di sicurezza fanno da barriera (come è in effetti) allora il semplice trucchetto è quello di crare un secondo profilo instagram.

In questo modo, anche se non è una soluzione corretta, si può accedere mandando l’invito al following. Certo, però, eticamente è un errore: si tratta di un fake profile, e per questo chi scrive è tenuto a sottolinearne la scorrettezza e a sconsigliarne l’uso. Tra l’altro, la persona interessata potrebbe non voler accettare la richiesta dell’utente non conoscendone affatto l’identità.Quindi, al di là di cercare soluzioni ripiego, perchè non seguire direttamente la persona e provare direttamente a interagire con essa?