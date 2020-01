Profondo Rosso stasera in TV su Cine34: trama e cast

Serata all’insegna del thriller dell’horror quella che si preannuncia oggi 22 gennaio. Stasera, infatti, su Cine34 a partire dalle 22.30, andrà in onda Profondo Rosso, capolavoro di Dario Argento uscito nelle sale italiane nel 1975. La pellicola ha resistito allo scorrere del tempo tanto da essere considerata ancora un caposaldo del genere.

Non a caso Dario Argento è stato eletto maestro dell’horror, e non solo per quanto riguarda il cinema italiano. I suoi film sono stati presi ad esempio in tutto il mondo, facendo di Profondo Rosso uno dei più fulgidi esempi di pellicola horror e thriller ben riuscita.

Profondo Rosso, un capolavoro del brivido

Il mix che ha dato vita ad un’opera che rasenta la perfezione è composto da una trama intricata e geniale, una regia sperimentale che ha dato vita ad un nuovo filone e ad una colonna sonora, firmata dal gruppo Goblin, rimasta archetipo della musica del genere. Suoni stridenti e composizioni ansiogene accompagnano lo spettatore attraverso i 127 minuti di durata del film.

A firmare il capolavoro del cine horror è Dario Argento, che ha saputo dirigere un cast composto, tra gli altri, da David Hemmings, Daria Nicolodi e Gabriele Lavia. Suspance e brividi regalano un’esperienza indimenticabile che a distanza di anni ancora resta imbattuta sul piano dell’adrenalina. Per chi volesse vedere Profondo Rosso per la prima volta o guardarlo ancora l’appuntamento è su Cine34 stasera.