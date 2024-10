Progetto Garante Infanzia Lazio: iniziativa contro il bullismo

Presso il Consiglio regionale del Lazio è stato presentato il progetto “Educazione, rispetto, legalità: fuori il bullismo dalla scuola.” Questo programma, ideato dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, nasce da una sinergia con la Camera dei Minori e della Famiglia di Roma e l’Ordine degli Psicologi del Lazio, ottenendo il patrocinio del Consiglio regionale. Durante l’evento, il presidente Antonello Aurigemma ha evidenziato l’importanza della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, sottolineando come questa iniziativa rappresenti un passo fondamentale per il benessere delle giovani generazioni.

La Garante dell’infanzia e adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, ha messo in evidenza come il bullismo costituisca una problematica sempre più diffusa e preoccupante nelle scuole. Il progetto “Educazione, rispetto, legalità: fuori il bullismo dalla scuola” intende affrontare questa questione attraverso attività educative e di sensibilizzazione destinate a studenti, insegnanti e famiglie. In particolare, l’obiettivo primario è promuovere un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso, dove ogni ragazzo possa sentirsi al sicuro e accettato. Questa iniziativa si inserisce in una serie di azioni più ampie, atte a combattere fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, che compromettono il percorso educativo e lo sviluppo sano dei giovani.

Il progetto ha visto la partecipazione attiva della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma, rappresentata dall’avvocato Alessia Lombardi. Durante la presentazione, è stato sottolineato come le attività di formazione che verranno svolte nelle scuole si concentreranno anche sulle responsabilità legali connesse a comportamenti violenti, siano essi di natura civile o penale. Questa parte del programma mira a educare i ragazzi sulle conseguenze delle proprie azioni, incoraggiando una cultura del rispetto e della legalità. L’approccio multidisciplinare, che combina aspetti giuridici e psicologici, si propone di fornire un quadro completo per affrontare il fenomeno del bullismo in tutte le sue sfaccettature.

Intervenendo durante la presentazione, Veronica Mammì dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ha enfatizzato l’importanza di adottare strategie preventive e di intervento. Secondo Mammì, il bullismo e le difficoltà giovanili non riguardano solo le vittime, ma colpiscono l’intera comunità. Questo approccio integrato permette di affrontare la questione non solo da un punto di vista educativo, ma anche emotivo, creando spazi sicuri all’interno delle scuole. Il progetto prevede attività di sensibilizzazione sui temi del benessere psicologico e dell’educazione emotiva, affinché gli studenti possano sviluppare competenze relazionali e gestire le emozioni in modo costruttivo.

Il progetto “Educazione, rispetto, legalità: fuori il bullismo dalla scuola” si propone di avviare un cambiamento culturale significativo all’interno delle istituzioni scolastiche del Lazio. L’iniziativa prevede la creazione di un ambiente educativo caratterizzato da tolleranza, rispetto e collaborazione. Attraverso attività didattiche, laboratori e incontri, il programma intende sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti: studenti, docenti e famiglie. Si prevede inoltre un monitoraggio costante delle attività, per valutare l’efficacia degli interventi e apportare eventuali miglioramenti. La collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e le famiglie risulta fondamentale per garantire un’efficace prevenzione del bullismo e per promuovere una cultura di rispetto e inclusione nelle scuole.

