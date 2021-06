Programmi TV oggi 21 Giugno, Report: ecco le inchieste di Ranucci di oggi

Oggi su Rai3, alle ore 21.20 torna Report, con un nuovo ‘set’ di indagini e approfondimenti. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, che stasera parte dall’inchiesta “Dio Coca Cola”: di cosa si tratta? E’ presto detto.

Oggi, le indagini di Report si concentrano su tutte quelle strategie che hanno permesso alla bevanda di essere la più venduta al mondo per centotrenta anni, con tanto di analisi del contenuto. Non è tutto: ecco “Il cacao amaro”: il prezzo del cacao è stabilito nelle borse di Londra e New York tramaite strumenti finanziari trattati non solo dai produttori di cioccolato ma anche da fondi speculativi che acquistano e vendono enormi quantità di materia prima, allo scopo di realizzare plusvalenze finanziarie, intanto che le grandi piantagioni si trovano in paesi poveri dell’Africa Occidentale e del Sudamerica.

Segue “La frazione di prosecco”, con approfondimenti sulle colture intensive che si trovano a ridosso di case, scuole e impianti sportivi che nel periodo dei trattamenti con i pesticidi creano problemi agli abitanti delle zone in provincia di Treviso.

Continua Report, ancora, con “Goccia a goccia”: Israele, nonostante il clima arido e la continua crescita demografica, ha più acqua di quanta ne consumi mentre in Italia ne sprechiamo una quantità spropositata, soprattutto in agricoltura. Si fa notare un nuovo approccio alla gestione del ciclo idrico. È il fenomeno dei servizi ecosistemici, dove l’agricoltura, al posto di consumare risorse e inquinare i territori, diventa la prima custode dell’acqua.