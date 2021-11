Proibito l’ingresso a Roma a Stefano Puzzer per un anno. Dopo la protesta messa in atto ieri in piazza del Popolo, il leader dei portuali di Trieste ha ricevuto l’intimazione di lasciare la capitale entro le 21 di oggi, per evitare un ulteriore reato.

Nel frattempo Puzzer ha già ricevuto il foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno nella Capitale, sarà inoltre denunciato alla Procura di Roma per manifestazione non preavvisata. Puzzer, che ha fondato un nuovo movimento No Green Pass, ‘Gente come noi’, nella mattinata di ieri si è posizionato con un banchetto in piazza del Popolo, con sedie dedicate tra gli altri a Mario Draghi, il Papa e la Russia in attesa di ricevere risposte.