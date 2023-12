Originale proposta di matrimonio per una coppia di velisti a Terracina, in provincia di Latina. L’occasione è stata la regata di Natale presso il circolo velico Riviera d’Ulisse. Sulla barca c’erano Mario e Martina impegnati per dare il loro meglio nella gara. Ma il ragazzo aveva in serbo una sorpresa ben più emozionante di un riconoscimento sportivo.

Proposta di matrimonio alla regata di Natale, Martina issa la vela e legge: “Mi vuoi sposare?”

Ed è riuscito a mettere in atto il romantico piano senza far capire alla compagna cosa l’attendeva dietro una normale manovra. Le ha infatti chiesto di issare la vela dove aveva fatto scrivere a caratteri cubitali la proposta di matrimonio: “Mi vuoi sposare?”. Scritta che per sicurezza è stata impressa su entrambi i lati della vela. Leggibile quindi da qualsiasi posizione.

La storia raccontata sui social

A raccontare la deliziosa storia è stato il gruppo Facebook “Sei di Terracina se…” postando anche foto della proposta e della coppia innamorata.

“Mario ha pensato tutto al meglio per Martina. Si esce in barca a vela per la regata di Natale, il vento cambia e Mario, impegnato al timone, chiede alla compagna di issare una vela. Ed ecco lo stupore, su quel drappo azzurro, gonfio di vento, c’era la proposta di matrimonio. Auguri ragazzi e sempre vento in poppa” si legge nel post social commentato da decine di utenti che hanno applaudito all’idea originale facendo le congratulazioni ai prossimi sposini.