Proteste no Green Pass, allerta a Milano

Proteste no Green Pass a Milano, è allerta nella città. La polizia presidia gli obiettivi sensibili messi nel mirino dal movimento No Green pass. Nel giorno dell’entrata in vigore della certificazione anti-Covid per accedere ai luoghi di lavoro, un blindato è fermo davanti alla sede della Rai di corso Sempione e, a qualche centinaio di metri, in zona Arco della Pace, si trovano altre camionette della polizia. Insieme al Tribunale e a Piazza Fontana, sarebbero questi i luoghi “simbolo” scelti dai no-pass per manifestare in città. I presidi erano organizzati a partire dalle 10 ma per ora, almeno in corso Sempione, la situazione sembra tranquilla.

Sono un centinaio le persone che si sono date appuntamento davanti all’Università Statale di Milano per protestare contro l’obbligo di Green Pass. “Giù le mani dal lavoro” recita lo striscione a pochi passi dall’ingresso. “Ora è sempre Resistenza, uniti contro Draghi e Green Pass” è un’altra frase scritta su uno striscione, “Sì vax no vax a noi non interessa, contro il Green Pass questa è la protesta” lo slogan urlato dai manifestanti che non sono solo studenti, ma anche lavoratori.

La prima prova del Green Pass sembra superata in tribunale a Milano: gli ingressi di magistrati e personale amministrativo a cui viene controllato il certificato verde procede senza intoppi. Lo stesso può dirsi anche per i varchi da cui accedono avvocati, consulenti e testimoni. Il primo giorno dell’obbligo del Green Pass sembra non creare problematiche. Notevole la presenza di polizia e carabinieri pronta a intervenire se i manifestanti dovessero provare a entrare nel Palazzo di giustizia.



“Ho presentato il foglio dello sciopero e ora sono qui a manifestare in modo pacifico, senza nessuna vergogna. Per cinque giorni sciopero e poi morirò di fame: mi prenderò anche dello stupido e dell’ignorante ma per me la dignità dei lavoratori vale di più di uno stipendio”. A parlare è Antonio Parisi che lavora in una cooperativa a servizio della grande distribuzione. L’uomo, con “un mutuo, un bambino e una famiglia” ha preso parte al presidio davanti al tribunale di Milano. “Non ho il Green Pass e conosco molte persone vaccinate che oggi non si sono presentate sul posto di lavoro. Il green pass è anticostituzionale, ne chiedo la revoca per andare a lavoro, al cinema o al teatro. I portuali di Trieste sono un esempio lampante di unità d’Italia, un esempio di unità dei lavoratori, stanno facendo un lavoro sindacale”, spiega il lavoratore secondo il quale non fornire tamponi gratuiti per andare a lavoro “è uno scempio”. “L’Italia è l’unico paese in questo momento che ha questa normativa criminale”, conclude.