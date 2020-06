Proteste Washington D.C., manifestanti contro la statua di Jackson vicino alla Casa Bianca. Scontri con la polizia

Non si la placa la furia iconoclasta di alcuni protestanti negli Stati Uniti. Dopo Cristoforo Colombo e qualche oscuro sudista razzista, stava per toccare ad Andrew Jackson, settimo presidente degli Stati Uniti dal 1829 al 1837 e primo del neonato partito democratico, fondato nel 1828.

I manifestanti hanno tentato di rovesciare la statua di bronzo dell’ex presidente a Lafayette Square, in un parco di Washington D.C. vicino alla Casa Bianca lunedì sera, ma sono stati ostacolati dall’intervento della polizia.

“Ehi, ehi, ho, ho, ho, Andrew Jackson deve andarsene” cantavano i manifestanti mentre legavano con delle corde il collo della statua di Jackson per abbatterla. Il tutto a pochi passi dalla residenza del presidente Donald Trump, grande ammiratore del ‘populista’ Jackson. “Numerose persone sono state arrestate a Washington D.C per il vergognoso vandalismo della magnifica statua di Andrew Jackson”, ha twittato il tycoon.

Numerous people arrested in D.C. for the disgraceful vandalism, in Lafayette Park, of the magnificent Statue of Andrew Jackson, in addition to the exterior defacing of St. John’s Church across the street. 10 years in prison under the Veteran’s Memorial Preservation Act. Beware!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020