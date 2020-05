Ps Plus giugno, il primo gioco gratis per Playstation 4 è Call of Duty WWII

Ps Plus giugno, il primo gioco gratis per Playstation 4 è Call...

Un titolo alla volta, senza svelare troppo. Sony spariglia le carte e annuncia il primo gioco gratuito per il mese di giugno per gli abbonati al Playstation Plus. Una novità assoluta, perché mai prima l’azienda videoludica aveva annunciato separatamente i due giochi da scaricare. Per questo mese il titolo disponibile gratuitamente è Call of Duty World War 2, meglio conosciuto come WWII.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social di Sony, che ha così introdotto una gradevole novità rispetto al passato. Finora, infatti, i titoli gratuito per gli abbonati al Ps Plus erano annunciati i primi giorni del mese d’uscita, in contemporanea. Per giugno sono stati anticipati i tempi: Call of Duty WWII è scaricabile già da oggi 26 maggio.

Call of Duty WWIUI, trama e gameplay

Impossibile non aver mai giocato ad un Call of Duty, per chi non avesse provato WWII questa è l’occasione giusta. Il gioco rievocherà memorabili battaglie come lo sbarco in Normandia. Il protagonista si muove tra proiettili nemici e granate, imbracciando armi in una visuale in prima persona, classica della serie.

Un titolo da provare, a maggior ragione ora che è scaricabile gratuitamente. “Sbarca in Normandia durante il fatidico D-Day e combatti in tutta Europa rivivendo leggendarie battaglie che hanno segnato il conflitto più sanguinoso della storia. Scopri il classico combattimento di Call of Duty, i legami del cameratismo e il cuore crudele della guerra”, è la presentazione del gioco sul sito ufficiale.