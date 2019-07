PS5, quanto costerà? In Svezia pre-ordini a 1000 euro

L’attesa è tanta, così come le domande relative all’uscita di PS5. Quanto sarà potente? In cosa innoverà? E soprattutto: quanto costerà? Sony non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla sua nuova console che promette di innovare il mondo dei videogiochi, ma l’attesa è talmente alta che alcune catene hanno deciso di metterla già in vendita.

È quanto successo in Svezia, dove la nota catena di elettronica MediaMarkt ha aperto i pre-ordini della console next gen di casa Sony. Una mossa che anticipa di molto la possibile uscità di PS5, che con ogni probabilità verrà rilasciata sul mercato il prossimo anno, anche se è ancora da capire in quale periodo.

PS5, in Svezia il presso è folle

La catena di elettronica svedese ha addirittura già fissato il prezzo per chi è intenzionato a ordinare con largo anticipo la console, fissandolo a 10mila corone svedesi, che equivalgono a circa 950 euro. Una somma veramente alta che difficilmente si avvicinerà a quella reale.

Sarebbe infatti una mossa azzardata da parte di Sony fissare un prezzo così alto che potrebbe scoraggiare i potenziali acquirenti facendoli desistere dall’acquisto. Ricordiamo infatti che la console di attuale generazione, la PS4, è stata messa sul mercato al prezzo di 399 dollari: una cifra molto più contenuta rispetto alle previsioni della catena svedese.